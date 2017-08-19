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سياسة

قطر الأولى خليجيا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

19/8/2017

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجيا والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017.

بينما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأخيرة خليجياً في مجال مكافحة غسل الأموال.

ويتألف مؤشر بازل -الذي يصدره معهد بازل للحوكمة في سويسرا ويشمل 149 دولة- من عشر درجات، إذ يمثل الصفر الأقل خطراً والدرجةُ العاشرة الأكثرَ خطورة.

ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقييم مستوى مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة منها: الشفافية المالية ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.

وتصدرت فنلندا الدول التي شملها المؤشر بـ3.05 نقاط، متبوعة بليتوانيا وإستونيا، في حين تذيلت إيران القائمة بـ8.6 نقاط، متبوعة بكل من أفغانستان وغينيا بيساو.

وظهر السودان ضمن أربع دول حققت تقدما في إجراءات مكافحة غسل الأموال، بينما كانت تونس من أكثر الدول تراجعا ضمن هذا المؤشر.

يذكر أن معهد بازل للحوكمة مركز مستقل غير ربحي متخصص في دراسة مكافحة الفساد والحوكمة العامة، ومكافحة غسل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائي، واسترداد الأصول المسروقة.

المصدر : الجزيرة
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