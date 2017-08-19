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سياسة|إسبانيا

شاهد: ملك إسبانيا يزور ضحايا هجوم برشلونة

19/8/2017

التقى الملك فيليبي ملك إسبانيا (السبت) في مستشفى ببعض ضحايا هجوم السيارة الفان التي دهست حشدا في برشلونة قبل يومين فأسقطت 13 قتيلا في أحد هجمات كتالونيا.

وأعلن "تنظيم الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن الهجوم.

ووقع الهجوم المميت يوم الخميس الماضي حيث قاد سائق السيارة الفان مركبته بسرعة فائقة في منطقة مخصصة للمارة في لاس رامبلاس أشهر شوارع برشلونة مخلفا أعدادا من القتلى والجرحى من السياح والسكان المحليين.

وأُصيب أكثر من 100 شخص بجراح في الهجوم، بينهم كثير من السائحين الأجانب الذين يمضون عطلتهم الصيفية بالمدينة.

والهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي استخدم فيها مسلحون في أنحاء أوربا مركبات لتنفيذها على مدى 13 شهرا مضت وهي وسيلة غير معقدة لكنها مميتة ومن المستحيل تقريبا منعها وتسببت حتى الآن في مقتل نحو 130 شخصا في فرنسا وألمانيا وبريطانيا والسويد وإسبانيا.

ووقف ملك إسبانيا دقيقة صمت حدادا على الضحايا في ساحة برشلونة أمس الجمعة 18 من أغسطس/آب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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