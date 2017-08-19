الصحة العالمية: ارتفاع الوفيات بالكوليرا في اليمن إلى 1997 حالة

أعلنت منظمة الصحة العالمية (السبت) تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بوباء الكوليرا في اليمن، خلال الأيام الخمسة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ 27 من أبريل/ نيسان الماضي، إلى 1997 حالة.

وقال تقرير للمنظمة: "تم تسجيل 527 ألف و470 حالة يشتبه إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن، منذ 27 أبريل، مع تسجيل 1997 حالة وفاة، بزيادة 22 حالة وفاة عن يوم الإثنين الماضي، و24 ألف حالة إصابة".

وأضاف أن "مدينة صنعاء ومحافظة الحديدة (غرب) لاتزال من أكثر المحافظات انتشارا لحالات الإصابات بالوباء، حيث سجلت كل منها أكثر من 62 ألف حالة إصابة".

وأوضح أن "محافظة حجة (شمال غرب) سجلت أعلى عدد من الوفيات بواقع 381 حالة، خلال الفترة نفسها".

ولفت التقرير إلى أن "محافظة سقطرى (جنوب شرق) هي الوحيدة التي لم تشهد حتى اليوم أي انتشار للوباء".

والإثنين الماضي، كانت المنظمة قد أعلنت في تقرير أنه تم تسجيل نصف مليون وثلاثة آلاف حالة يشتبه إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن، مع رصد 1975 حالة وفاة".

و"الكوليرا" مرض يسبب إسهالًا حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل أكبر للإصابة.

ويشهد اليمن، منذ خريف العام 2014، حربًا بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، خلّفت أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور اقتصادي حاد.