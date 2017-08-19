البث الحي
سياسة

الشرطة الفنلندية: المشتبه في تورطه بحادث الطعن مغربي الجنسية

اعتداء الطعن أودى بحياة شخصين أمس الجمعة في مدينة توركو
اعتداء الطعن أودى بحياة شخصين أمس الجمعة في مدينة توركو
19/8/2017

رجحت الشرطة الفنلندية اليوم السبت أن تكون هناك خلفية إرهابية وراء اعتداء الطعن الذي أودى بحياة شخصين أمس الجمعة في مدينة توركو.

وقالت الشرطة إن المشتبه فيه شاب مغربي، 18 عاما، أطلقت عليه الشرطة النار ويرقد في المستشفى.    

وأضافت الشرطة في بيان اليوم السبت أنه جرى تصنيف الهجوم على أنه جريمة قتل ذات "نية إرهابية" في ادعاءين، وأنه شروع في قتل في ثمانية ادعاءات. 

وقالت مستشفى توركو الجامعي إن ثلاثة أشخاص، بينهم المشتبه فيه، يرقدون في الرعاية المركزة بينما يتلقى خمسة آخرون علاجا عاديا. 

وقالت الشرطة إن قائمة المصابين تشمل فنلنديين اثنين ومواطنا إيطاليًا وسويديين اثنين، وأضاف أنها سوف تعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من اليوم. 

المصدر : الألمانية
المزيد من سياسة

الكشف عن أغنية مشتركة بين مطرب إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)