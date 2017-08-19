الشرطة الفنلندية: المشتبه في تورطه بحادث الطعن مغربي الجنسية

رجحت الشرطة الفنلندية اليوم السبت أن تكون هناك خلفية إرهابية وراء اعتداء الطعن الذي أودى بحياة شخصين أمس الجمعة في مدينة توركو.

وقالت الشرطة إن المشتبه فيه شاب مغربي، 18 عاما، أطلقت عليه الشرطة النار ويرقد في المستشفى.

وأضافت الشرطة في بيان اليوم السبت أنه جرى تصنيف الهجوم على أنه جريمة قتل ذات "نية إرهابية" في ادعاءين، وأنه شروع في قتل في ثمانية ادعاءات.

وقالت مستشفى توركو الجامعي إن ثلاثة أشخاص، بينهم المشتبه فيه، يرقدون في الرعاية المركزة بينما يتلقى خمسة آخرون علاجا عاديا.

وقالت الشرطة إن قائمة المصابين تشمل فنلنديين اثنين ومواطنا إيطاليًا وسويديين اثنين، وأضاف أنها سوف تعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من اليوم.