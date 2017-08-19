أردوغان: تهديدات أوربا لتركيا إفلاس لقيمها إن وجدت أصلا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن التهديدات التي تطلقها بعض الدول الأوربية تجاه تركيا وعدم التزام الاتحاد بتعهداته لأنقرة، بمثابة إعلان إفلاس للقيم الأوربية إن وجدت أصلا

وتابع أردوغان في خطاب أمام آلاف المواطنين بولاية دنيزلي (غرب) أن "بعض الدول الأوربية تطلق تهديدات تجاه تركيا تتعلق بالاتحاد الجمركي وصولا إلى الوحدة النقدية، وكأن تركيا تأخذ من أوربا مئة مليار يورو مساعدات دون مقابل!"

وشدد على أن "عدم التزام هؤلاء (الأوروبيين) بالتعهدات التي قطعوها لتركيا، وإطلاقهم التهديدات، هو بمثابة إعلان إفلاس لقيم الاتحاد الأوربي إن وجدت أصلا".

وتأتي تصريحات أردوغان ردأ على تصريح المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، حول إمكانية إيقاف المفاوضات مع تركيا حيال اتفاقية الاتحاد الجمركي الأوربية.

وأشار أردوغان إلى أنّ الدول الأوربية بحاجة لتطبيق الوحدة الجمركية مع تركيا بقدر حاجة تركيا إليها.

وحذر الدول الأوربية من خسارة شريك كبير كتركيا، قائلاً إن بلاده تمتلك مقدرات ضخمة بحيث لا يمكن الاستغناء عنها وهي شريك قوي، وعلى الجميع أن يعلم ذلك.

وجدد أردوغان انتقاداته للحكومة الألمانية بقيادة ميركل، لعدم قبولها تسليم 4 آلاف و500 شخص مطلوبين للتحقيق من قبل القضاء التركي.