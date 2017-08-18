هيئة المساحة السودانية: الوجود المصري بحلايب احتلال بمعنى الكلمة

دعت الحكومة السودانية مصر إلى للقبول بالتحكيم الدولي لفض النزاع حول مثلث حلايب، واصفة الوجود المصري في حلايب بأنه "احتلال بمعنى الكلمة".

وقال المدير العام لهيئة المساحة السودانية، بروفسير عبد الله الصادق، رداً على خطاب مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة حول عدم ملكية السودان للحجج القانونية التي تثبت سودانية لحلايب، إن السودان لديه جميع الوثائق والحجج القانونية التي تثبت تبعية حلايب للسودان.

ودعا الصادق، في تصريحات صحفية، القاهرة إلى قبول التحكيم الدولي إذا كانت لديها الحجج القانونية والهندسية التي تثبت ملكيتها لحلايب، التي تبلغ مساحتها نحو 22 ألف كيلومتر مربع.

وكان مسؤولون سودانيون قد أكدوا خلال الأسابيع الماضية أن السلطات المصرية تضيّق على المواطنين السودانيين داخل حلايب، وذلك بعد حكمها بالسجن والغرامة على 222 مطلع الشهر الجاري.

وقالت مصادر في الحكومة السودانية للجزيرة إن الجيش المصري أطلق النار على عمال سودانيين وهدم منازل للأهالي في المنطقة.

وقال أحمد عيسى عمر، نائب دائرة حلايب في البرلمان السوداني، إن السلطات المصرية بدأت تنفيذ سياسات تضييق على المواطنين داخل مثلث حلايب.

وقال عدد من القياديين المحليين إن السلطات المصرية نفذت حملات اعتقال هذا الشهر على السكان في مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، وقدمتهم للنيابة المصرية.