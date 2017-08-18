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سياسة

طعن عدة أشخاص بمدينة توركو الفنلندية واعتقال شخص

18/8/2017

قالت الشرطة الفنلندية إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في هجوم بمدينة توركو اليوم الجمعة ودعت المواطنين للابتعاد عن المنطقة كما عززت الأمن في أنحاء البلاد.

وأضافت الشرطة أنها اعتقلت شخصا بعد تبادل لإطلاق النار وبدأت مطاردة مهاجمين محتملين آخرين.

وذكرت صحيفة تورون سانومات أن شخصا واحدا على الأقل قتل في الهجوم وأن الشرطة تفتش القطارات والحافلات المغادرة.

ونقلت الصحيفة عن شاهد قوله إنه رأى أربع أو خمس عربات إسعاف قرب الساحة الرئيسية في المدينة.

وقال رئيس الوزراء يوها سيبيلا على تويتر "تتابع الحكومة الأحداث في توركو وعملية الشرطة المستمرة. الحكومة ستجتمع في وقت لاحق اليوم".

المصدر : رويترز
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