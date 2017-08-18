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سياسة

جمعية الوفاق تكذّب دعم قطر للمظاهرات بالبحرين

18/8/2017

قالت جمعية الوفاق البحرينية إن وسائل إعلام بحرينية اجتزأت مكالمة هاتفية في سياق تقرير مفبرك اتهم دولة قطر بالوقوف وراء المظاهرات في البحرين، والعمل مع المعارضة للإطاحة بالحكومة.

وأوضحت الجمعية أن المكالمة أجريت في سياق مبادرة قطرية رسمية بموافقة مباشرة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لحل الوضع المتأزم في البلاد، كما أعقب الاتصال لقاء المسؤول القطري في قصره.

وأضافت أنه كانت هناك عدة مبادرات من الكويت والسعودية وتركيا والعراق ودول أجنبية للتحاور وتبادل الرأي.

وأكدت الجمعية على أن اجتزاء المكالمة يأتي بهدف تضليل الرأي العام المحلي والخليجي، والزج بالمعارضة البحرينية في التجاذبات الخليجية من أجل التغطية على الأزمات المتعددة التي تواجهها المنامة.

وكانت وسائل إعلام بحرينية قد بثت مؤخرا تقريرا زعمت فيه أنه في عام 2011 أجرى رئيس الوزراء القطري آنذاك الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بزعيم جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان "طالبا منه دفع المتظاهرين إلى الشوارع لتشديد الضغوط ضد الدولة".

المصدر : الجزيرة
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