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سياسة

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم برشلونة

قوات الأمن تطوق موقع الحادث
قوات الأمن تطوق موقع الحادث
17/8/2017

أعلنت وكالة أعماق التابعة للدولة مسؤولية التنظيم عن هجوم مدينة برشلونة الإسبانية والذي أسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل.

وقالت وكالة أعماق إن منفذي "هجوم برشلونة هم من جنود الدولة الإسلامية ونفذوا العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف".

كانت سيارة فان دهست عشرات الأشخاص في وسط برشلونة الخميس وقالت وسائل إعلام محلية إن 13 شخصا على الأقل قتلوا في الحادث الذي قالت الشرطة إنها تتعامل معه باعتباره هجوما إرهابيا.

وبعد حادثة الدهس ذكرت وسائل إعلام أن مسلحين اثنين اقتحما حانة قريبة وسط مدينة برشلونة، ولم ترد تفاصيل أخرى عن الاقتحام أو عن ارتباطه بحادث الدعس.

ولم يسبق أن شهدت إسبانيا هجمات مماثلة لتلك التي ضربت فرنسا وبلجيكا وألمانيا خلال الأشهر الأخيرة، وظلت السلطات في إسبانيا -ثالث أكبر بلدان العالم جذبا للسياحة- كتومة بخصوص "التهديدات الإرهابية".

وبحسب وزارة الداخلية الإسبانية، تم توقيف أكثر من 180 متهم بالارتباط بعمليات مسلحة منذ يونيو/حزيران 2015 حين رفعت السلطات مستوى الإنذار إلى أربعة من أصل خمسة في عملياتها الداخلية والخارجية.

وتعرضت إسبانيا لهجوم يبقى الأكثر دموية في أوروبا وذلك في مارس/آذار 2004، إذ أسفر هجوم بالقنابل المليئة بالشظايا في أربع قطارات بالعاصمة مدريد عن مقتل 191 شخصا في هجوم تبناه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة.

وشهدت عدة مدن أوروبية عمليات دعس في الآونة الأخير كان أكثرها دموية هجوم نيس في فرنسا الذي خلف 86 قتيلا.

المصدر : رويترز
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