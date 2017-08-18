تسلسل زمني للهجمات في أوربا على مدار 13 عاما

شهدت العديد من العواصم الأوربية، عدة هجمات منذ العام 2004 حتى الآن، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، كان أكثرها دموية ما وقع بالعاصمة الإسبانية مدريد عام 2004، وأدى لمقتل191 شخصًا.

وقد أعاد هجوم مدينة برشلونة الإسبانية، الذي وقع، مساء أمس الخميس، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، للأذهان سلسة من الهجمات الإرهابية واسعة النطاق، وقعت بعدد من المدن الأوربية على مدار 13 عامًا.

وكان من الملفت للنظر في تلك الهجمات، استخدام أدوات ووسائل جديدة في تنفيذها كالشاحنات والحافلات، والسيارات بدلا من المتفجرات التي كانت بمثابة أداة تقليدية في مثل هذه الاعتداءات.

ورصدت وكالة "الأناضول" الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المدن الأوربية منذ العام 2004 وحتى هجوم الخميس:

11 من مارس/آذار 2004

شهدت العاصمة الإسبانية، مدريد، صباح ذلك اليوم، هجومًا إرهابيًا يعتبر هو الأكثر دموية مقارنة بالهجمات الأخرى التي استهدفت المدن الأوربية، إذ وقعت سلسلة من التفجيرات المنسقة التي استهدفت شبكة قطارات نقل الركاب في المدينة، قبل ثلاثة أيام من الانتخابات العامة في البلاد.

خلفت تلك التفجيرات 191 قتيلًا، فضلا عن 1755 جريحًا.

7 من يوليو/تموز 2005:

شهدت العاصمة البريطانية، لندن، سلسلة عمليات انتحارية متزامنة، مستهدفة المواطنين أثناء ساعة الذروة، إذ قام 4 أشخاص بتنفيذ 4 تفجيرات انتحارية، ثلاثة منها حدثت في قطارات المدينة تحت الأرض، والانفجار الرابع حدث في حافلة نقل عام تتكون من طابقين، وأسفرت الهجمات عن مقتل 50 شخصا وإصابة ما يقرب من 700 آخرين.

22 من يوليو/تموز 2011:

وقع هجومان متزامنان، في العاصمة النرويجية، أوسلو، يشتبه أن وراءهما يمينية متطرفة، يقودها شخص يدعى أندريس بريفيك وهو نرويجي الأصل والجنسية.

واستهدف الهجومان مقار حكومية في أوسلو ومخيما لشباب حزب العمل الحاكم في جزيرة أوتايا، وأسفرا عن مقتل 77 شخصًأ، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

ويعد الهجومان أسوء حادثة تصيب النرويج منذ الحملة النرويجية إبان الحرب العالمية الثانية ما دفع رئيس الوزراء النرويجي إلى وصف الاعتداء بالمأساة الوطنية.

7 و9 من يناير/كانون الثاني 2015:

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، سلسلة هجمات وقعت يومي 7 و9 من يناير، مكونة من خمسة أحداث إرهابية في أرجاء منطقة إيل دو فرانس، لا سيما باريس، وأسفر 4 منها عن مقتل 17 شخصا، بالإضافة إلى الجناة الثلاثة، وجرح 22 آخرين، بينما لم يسفر الهجوم الخامس بالرصاص عن وقوع وفيات.

في البداية قتل 12 شخصًا، بينهم رجلا شرطة، و8 صحفيين، وأصيب 11 آخرون، في هجوم استهدف مقر مجلة "شارلي إيبدو"، الأسبوعية الساخرة في باريس، يوم 7 من يناير/كانون الثاني، أعقبته هجمات أخرى أودت بحياة 5 أشخاص، فضلًا عن مصرع 3 مشتبه بهم في تنفيذ تلك الهجمات.

13 من نوفمبر/تشرين الثاني 2015:

تعرضت العاصمة الفرنسية، باريس، لسلسلة هجمات متزامنة تبنّاها تنظيم الدولة، استهدفت استادًا رياضيًا، ومسرحًا، ومطاعم، وأودت بحياة نحو 130 شخصًا، فيما جرح أكثر من 300 آخرين.

22 من مارس/آذار 2016:

تعرضت محطة "ميلبيك" لقطار الأنفاق، ومطار "زافينتيم"، بالعاصمة البلجيكية، بروكسل، لهجمات تبناها تنظيم الدولة، أسفرت عن مقتل 32 شخصاً، وإصابة 270 آخرين.

14 من يوليو/تموز 2016:

اقتحم سائق شاحنة "ساحة الانجليز" بمدينة نيس، جنوبي فرنسا، أثناء اكتظاظها بالمواطنين بمناسبة احتفالات العيد الوطني للبلاد، وأسفر الاعتداء عن مقتل 84 شخصا على الأقل، فضلا عن إصابة العشرات.

19 من ديسمبر/كانون الأول 2016:

شهدت العاصمة الألمانية، برلين، واقعة دهس بأحد أسواق أعياد الميلاد، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا، وإصابة56 آخرين، وقتل منفذ الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة في مواجهات مع الشرطة الإيطالية.

22 من مايو/أيار 2017:

استهدف تفجير قاعة حفلات في مدينة مانشستر البريطانية؛ ما أودى بحياة22 شخصًا، من بينهم أطفال، وإصابة 59 آخرين، وبينما تبنى تنظيم الدولة الاعتداء، قتل منفذه على يد الشرطة.

3 من يونيو/حزيران 2017:

شهدت العاصمة البريطانية، لندن، هجومًا مزدوجًا أسفر عن سقوط 8 قتلى، و48 مصاباً، فيما تمكنت الشرطة من قتل منفذي الهجوم الثلاثة.

كان الهجوم الأول بشاحنة صغيرة بيضاء، تعمد 3 أشخاص كانوا بداخلها دهس مارة كانوا يعبرون جسر لندن، وفيما بعد واصلت الشاحنة طريقها نحو سوق بارا حيث طعن المشتبه بهم عدة أشخاص في المنطقة التي كانت تعج آنذاك بحشود كبيرة.

17 من أغسطس/آب 2017:

شهدت مدينة برشلونة الإسبانية، عمليتي دهس، في هجومين منفصلين، أسفر الأول وهو الأكبر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 100 بجروح.

فيما خلف الثاني مقتل منفذ الهجوم وإصابة شرطيين، بينما تم توقيف اثنين مشتبه بهما في تنفيذ الهجوم الأول، حسب مصادر رسمية.

وتبنى تنظيم الدولة هجوم الدهس الأول، في حين لا تزال تفاصيل الأحداث غير واضحة تمامًا، وسط عملية أمنية مكثفة بالعاصمة الكتالونية.