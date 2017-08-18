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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يقيل كبير الخبراء الاستراتيجيين ستيف بانون

ستيف بانون كبير خبراء البيت الأبيض للشؤون الاستراتيجية سابقا
ستيف بانون كبير خبراء البيت الأبيض للشؤون الاستراتيجية سابقا
18/8/2017

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب أقال كبير الخبراء الاستراتيجيين ستيف بانون.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي وستيف بانون اتفقا على أن هذا سيكون اليوم الأخير لستيف. نحن ممتنون لخدماته ونتمنى له التوفيق".

وقال مصدر مطلع على القرار، الذي كان قيد البحث منذ فترة، إن بانون منح فرصة لترك المنصب بنفسه. وقال المصدر "الرئيس حسم قراره بشأن الأمر خلال الأسبوعين الماضيين".

وأضاف "منحوه فرصة للاستقالة وهو على علم بأنه كان سيجبر على ذلك". وكان كيلي يقيم دور بانون في البيت الأبيض.

وتعرض بانون لانتقادات عديدة منذ اختياره لمنصبه، ويقول منتقدوه إنه عنصري ينادي بتفوق العرق الأبيض.

المصدر : رويترز + مواقع فرنسية
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