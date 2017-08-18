البث الحي
سياسة

ترمب يستدعي أسطورة "دم الخنازير" ردا على هجوم برشلونة

18/8/2017

في إطار رد فعله على هجوم برشلونة، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الخميس رواية ثبت عدم صحتها، كان قد استخدمها خلال حملته الانتخابية العام الماضي.

وقال ترمب في تغريدة على موقع تويتر: "ادرسوا ما فعله الجنرال بيرشينغ من الولايات المتحدة للإرهابيين عندما تم القبض عليهم، فلم يحدث المزيد من الإرهاب الراديكالي الإسلامي لمدة 35 عاما".

وكان ترامب يشير في تغريدته إلى رواية ثبت عدم صحتها ومفادها أن الجنرال جون جوزيف بيرشنغ أطلق النار خلال الحرب العالمية الأولى على خمسين سجينا مسلما برصاصات مغموسة في دم خنازير.

وتشير الأسطورة التي انتشرت على الإنترنت إلى أن هذه الواقعة حدثت في الفلبين في محاولة للتصدي لثورة حركة المسلمين "المورو" ضد الجيش الأمريكي خلال الفترة ما بين عامي 1899 و1913.

ويؤكد المؤرخون أنه لا يوجد أدنى سبب يدعو للاعتقاد أن الجنرال بيرشينغ ارتكب هذا العمل.

وتعرض ترمب لانتقادات عندما كرر هذه الرواية خلال الحملة الانتخابية دفاعا عن تأييده لاستخدام أساليب التعذيب مثل الإيهام بالغرق مع الأشخاص الذين يشتبه أنهم إرهابيون.

المصدر : الألمانية
المزيد من سياسة

الكشف عن أغنية مشتركة بين مطرب إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)