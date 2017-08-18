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سياسة

المخرج مايكل مور: ترمب "سيقتلنا جميعا"

مايكل مور يرفع لافتة "كلنا مسلمون" أمام أحد الأبراج التي يملكها دونالد ترامب
مايكل مور يرفع لافتة "كلنا مسلمون" أمام أحد الأبراج التي يملكها دونالد ترامب
18/8/2017

أدى مخرج الأفلام الوثائقية الأمريكي مايكل مور، المعتاد على الوقوف خلف الكاميرا، عملا منفردا على خشبة المسرح في برودواي، داعيا إلى التحرك حيال الوضع الحالي للسياسة الأمريكية.

واستخدم مور في العرض الذي حمل عنوان "شروط استسلامي" أسلوبه الذي يعتمد على الدعابة والسخرية لاستهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتشجيع الليبراليين على تحويل مشاعر السخط والاستياء من ترمب وجدول أعمال الحزب الجمهوري السياسي إلى مقاومة فعلية.

وقال مور (63 عاما) في مقابلة مع وكالة رويترز (الخميس): "هذا الرجل سيقتلنا جميعالا يوجد أحد مسؤولهذا الرجل (ترمب) يملك الشفرة النووية".

وأضاف مور، وهو ليبرالي ومنتقد شديد لترمب: "نأمل أن يكون هناك أحد في البنتاغون يحميناأيا كان ذلك الموضوع في الحقيبة النووية سواء مجرد رقم هاتف صديقة أو ما إلى ذلك.. آمل ألا تكون الأرقام الحقيقية لأننا في حالة بائسة الآن".

ويختلف عرض مور كل ليلةويوم الثلاثاء، دعا مور الجمهور إلى الصعود إلى حافلات والانضمام إليه بعد العرض في احتجاج أوسع أمام برج ترمب في مانهاتن الذي كان الرئيس الأمريكي قد وصل إليه قبل ذلك بيوم ليمكث في برجه الشاهق للمرة الأولى منذ توليه السلطة في يناير كانون الثاني.

وقال مور عن العرض: "في كل ليلة عندما أغادر أشعر وكأن روحي قد شفيت قليلا وأن لدي يأسا أقل وأملا أكبر في أننا سنتمكن من إيجاد حل لذلك".

ومن المقرر أن يستمر عرض "شروط استسلامي" على مسرح بيلاسكو فينيويورك حتى يوم 22 من أكتوبر/تشرين الأول.

المصدر : رويترز
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