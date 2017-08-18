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سياسة|الفلبين

الشرطة الفلبينية تقتل 80 شخصا خلال أسبوع ضمن حربها على المخدرات

الشرطة الفلبينية توسعت في قتل المشتبه بهم في حملتها على تجارة المخدرات
الشرطة الفلبينية توسعت في قتل المشتبه بهم في حملتها على تجارة المخدرات
18/8/2017

ذكر شهود من رويترز ووسائل إعلام اليوم الجمعة أن الشرطة قتلت ما لا يقل عن 13 شخصا في الليلة الثالثة من التصعيد في الحرب التي يشنها الرئيس رودريجو دوتيرتي ضد المخدرات والجريمة.

وكان 67 شخصا قتلوا في وقت سابق هذا الأسبوع واعتقل أكثر من 200 في مانيلا والمناطق المتاخمة للعاصمة الفلبينية فيما وصفته الشرطة بأنه مسعى للحد من المخدرات والجريمة في الشوارع.

وأثارت زيادة حالات القتل إدانة نائبة الرئيس ليني روبريدو التي تنتمي لحزب معارض لدوتيرتيوروبريدو منتقدة دائمة للحملة التي قتل فيها آلاف الفلبينيين وسببت قلقا دوليا منذ تولي دوتيرتي السلطة قبل عام ووصفتها بأنها "أمر ينبغي الغضب بشأنه".

وذهب فريق مراسلين من رويترز إلى خمس مناطق في مانيلا ليل الخميس حيث قتل أربعة رجال في تبادل لإطلاق النار مع شرطة سرية.

ومنعت الشرطة الصحفيين من الاقتراب من الموقع في حي كالوكان في شمال شرق العاصمة لكنهم شاهدوا ثلاثة أكياس للجثث تؤخذ من متاهة من الأزقة الضيقةوشاهدوا في مكان آخر في كالوكان جثة رجل على سياج حديدي في محطة للحافلات.

وقتل رجل آخر قرب مكتب بريد مانيلا وتوفي أربعة في مستشفيات في منطقة مالابون في الشمال وقتل آخر في الحال قرب مكب سابق للقمامة في منطقة كويزون سيتي المترامية الأطراف.

وذكر تقرير إذاعي أن ثلاثة آخرين قتلوا في أماكن أخرى ليل الخميس بينهم رجل قتل برصاص مجهولين على دراجة نارية في منطقة ماريكينا سيتي في شرق مانيلا.

وأوضح دوتيرتي هذا الأسبوع أنه بارك التصعيد قائلا إن من الجيد مقتل 32 مجرما في منطقة شمالي مانيلا وأضاف: "لنقتل 32 آخرين يوميا. فربما نتمكن من الحد مما يضعف هذا البلد".

وقال أمس إنه لن يعفو فحسب عن الضباط الذين قتلوا مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات بل سيقوم بترقيتهم.

المصدر : رويترز
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