أردوغان يدعو الأتراك في ألمانيا لعدم التصويت للأحزاب "المعادية لتركيا"

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين الأتراك في ألمانيا، من التصويت للأحزاب التي وصفها بالمعادية لبلاده، في الانتخابات التي ستشهدها ألمانيا في 24 من سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، أتوجه إلى أبناء جلدتي في ألمانيا، لا تدعموا "الحزب المسيحي الديمقراطي" و"الحزب الديمقراطي الاجتماعي" و"حزب الخضر" فهؤلاء أعداء تركيا، وادعموا الأحزاب التي لا تعادي بلادنا، فهي مسألة كرامة لمواطنينا المقيمين في ألمانيا.

وأشار أردوغان إلى أنّ أحزابا ألمانية تعتقد أنها ستحصد مزيدا من الأصوات بقدر تهجمها على تركيا، واصفا إياها بأنها أحزاب معادية لتركيا.

وأضاف: ألمانيا تشهد انتخابات بعد 25 أو 30 يوما، والأحزاب فيها تعتقد أنها ستحصل على أصوات للناخبين بقدر تهجمها على تركيا.

وقال أردوغان عن الناخبين الأتراك في ألمانيا إنهم "يجب أن يعطوهم الدرس المطلوب عندما يدلون بأصواتهم في صناديق الاقتراع ضد الأحزاب عديمة الاحترام".

وأوضح أردوغان بأن المسؤولية لا تقع على تركيا في خفض حدة التوتر بين بلاده وبرلين، بل على ألمانيا نفسها، مشيرا إلى أن الأخيرة لم تعد تلتزم بمعايير الاتحاد الأوربي حيث تتخذ من تركيا هدفا لتجاذبات داخلية فيها، إلى جانب وقوف بعض دول الاتحاد الأوربي إلى جانبها.

وأردف: "قدمت لميركل ملفات 4500 إرهابي مطلوب لكن لم نتلق أي رد إيجابي حتى اليوم ومازلنا ننتظر".

وتعقد الانتخابات في ألمانيا الشهر المقبل، وتخوضها أنغيلا ميركل زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي لتنافس على تولي منصب المستشارة لفترة رابعة.

والمنافسان الأقرب لحزبها وهو من يمين الوسط هما الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط وهو الحزب الذي شكل معه الحزب المسيحي الديمقراطي ائتلافا كبيرا وحزب الخضر المعني بالبيئة.

ويحق لحوالي ثلث المهاجرين الأتراك في ألمانيا، البالغ عددهم ثلاثة ملايين، التصويت في الانتخابات.