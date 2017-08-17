مصر تنشر بالجريدة الرسمية الموافقة على "اتفاقية تيران وصنافير"

نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باعتماد اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية ونقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للرياض.

واشتملت الاتفاقية المنشورة في الجريدة الرسمية، المعنية بنشر القوانين والقرارات الجمهورية، على خطابات متبادلة بين مصر والسعودية من جانب، وبين مصر وإسرائيل من جانب آخر.

واحتوت المكاتبات على خطابات متبادلة بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن انتقال مسؤولية حماية الجزيرتين إلى السعودية، وانتقال المهام الأمنية الواقعة على عاتق مصر، وفقاً لاتفاقية السلام مع إسرائيل إلى السعودية.

وشهدت مصر مظاهرات حاشدة في أبريل/نيسان العام الماضي إثر توقيع الاتفاقية، إلا أن تلك المظاهرات قوبلت برد فعل عنيف من الشرطة المصرية واعتقال واسع في صفوف المشاركين.

وجاء نص القرار المنشور بالجريدة على النحو التالي:

1- القرار الجمهوري رقم 607 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2016 بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل/نيسان 2016، والخطابات المتبادلة التالي بيانها:

– الخطاب الموجه من الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية إلى الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية جمهورية مصر العربية بتاريخ 14 سبتمبر/أيلول 1988.

-الخطاب الموجه من الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، إلى الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية جمهورية مصر العربية بتاريخ 1 أغسطس/آب 1989.

-الخطاب الموجه من الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية جمهورية مصر العربية إلى الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية بتاريخ 3 مارس/آذار 1990.

-الخطاب الموجه من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية بتاريخ 8 أبريل/نيسان 2016.

-الخطاب الموجه من سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية إلى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بصفته وزيرًا للخارجية في مايو/أيار 2016.

– الخطاب الموجه من سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، إلى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بصفته وزيرًا للخارجية بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2016.

-الخطاب الموجه من بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بصفته وزيرًا للخارجية، إلى سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2016.

– كتاب الدكتور رئيس مجلس النواب بتاريخ 14 يونيو/حزيران 2017 بشأن موافقة المجلس على الاتفاقية والخطابات المتبادلة بشأنها.

3- وثيقة تصديق رئيس الجمهورية على هذه الاتفاقية والخطابات المتبادلة بشأنها .

4- اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016.

يعمل باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية اعتبارا من 2 يوليو/تموز 2017.