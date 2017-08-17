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مستشار ترمب: الولايات المتحدة في حرب اقتصادية مع الصين

ستيف بانون
ستيف بانون
17/8/2017

قال كبير الخبراء الإستراتيجيين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة في حرب اقتصادية مع الصين.

وحذر ستيف بانون من أن واشنطن تخسر المعركة؛ لكنها على وشك توجيه ضربة للصين بخصوص ممارسات تجارية تصفها بغير العادلة.

وأضاف لموقع "بروسبكت.أورج" الإلكتروني الإخباري الأمريكي في مقابلة نُشرت يوم الأربعاء "نحن في حرب اقتصادية مع الصين.

وتابع أن "هذا موجود في كل كتاباتهم. لا يخجلون من الحديث عما يفعلونه. أحدنا سيكون له الهيمنة في 25 أو 30 عاما وسيكونون هم إذا مضينا في هذا المسار."

وقال بانون: "إذا واصلنا خسارة الحرب، فنحن على بعد خمس سنوات حسبما أعتقد، أو عشر سنوات على الأكثر، من الوصول إلى منعطف لن نكون قادرين مطلقا على التعافي منه".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إنها اطلعت على التقرير، وأكدت على جوهر أن العلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة مفيدة للطرفين.

وقالت، خلال إيجاز صحفي يومي في بيجين "في الحقيقة، التعاون طويل الأمد بين الصين والولايات المتحدة جلب منافع حقيقية لشعبي البلدين وأي شخص غير منحاز سيري بوضوح هذه الحقيقة.

وأضافت "قلنا من قبل، إن الحرب التجارية لا مستقبل لها. الحرب التجارية لا تخدم مصلحة أي طرف لأن خوض حرب تجارية لن يسفر عن فائز. نأمل في أن تتمكن الأطراف المعنية من التوقف عن النظر إلى قضايا القرن الحادي والعشرين بعقلية القرن التاسع عشر أو العشرين".

وقال بانون في المقابلة إن الولايات المتحدة قد تستخدم المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 ضد النقل القسري الصيني للتقنية من الشركات الأمريكية التي تعمل في الصين، وأن يعقب ذلك تقديم شكاوي إغراق بخصوص واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الصين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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