كيف حدثت عملية الدهس في برشلونة؟

دهست سيارة فان عشرات الأشخاص في وسط مدينة برشلونة الإسبانية اليوم الخميس.

وقال مسؤول في حكومة إقليم كتالونيا الإسباني اليوم الخميس إن 13 شخصا قتلوا وأصيب 50 على الأقل.

وأكد رئيس إقليم كتالونيا الإسباني في مؤتمر صحفي اعتقال رجلين مشتبه بمسؤوليتهما عن حادث الدهس.

وذكر مصدر مطلع على تقييم الحكومة الأمريكية الأولي أن الحادث يبدو عملا إرهابيا بينما قالت متحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب يتابع الوضع.

وأفادت تقارير إعلامية بأن السيارة الفان انطلقت بسرعة بشكل متعرج في شارع لاس رامبلاس وهو مقصد شهير للسياح.

وقال شاهد العيان توم جولر لهيئة الإذاعة البريطانية "سمعت صرخات وصوت ارتطام ثم شاهدت الحشود تتفرق وهذه الشاحنة تجري بسرعة في وسط لاس رامبلاس وأدركت على الفور أن هذا عمل إرهابي أو شيء من هذا القبيل".

وأضاف "لم تبطئ على الإطلاق. كانت تسير بشكل مستقيم وسط الحشود في قلب لاس رامبلاس".

وأظهرت لقطات صورت بهاتف محمول ونشرت على تويتر عدة أشخاص على أرض الشارع بعضهم فاقد الحركة.

وقالت إيلين فيركام التي تقضي عطلتها في برشلونة لصحيفة إل باييس "شاهدنا سيارة فان بيضاء تصدم الناس. شاهدنا الأجساد تتطاير بسبب الاصطدام…".

وذكرت الصحيفة أن سائق السيارة لاذ بالفرار على قدميه.

وبعد واقعة الدهس طلبت خدمة الطوارئ الكتالونية من الناس عدم الاقتراب من المنطقة المحيطة بساحة كتالونيا إحدى الساحات الرئيسية في المدينة في أول شارع لاس رامبلاس الشهير وطلبت إغلاق محطات المترو والقطار القريبة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إنه على تواصل مع كل السلطات بعد الواقعة وإن الأولوية هي الاهتمام بالمصابين.