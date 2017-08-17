علاقة قوية بين الإمارات وإسرائيل تكشف عنها تسريبات العتيبة

تواصل تسريبات سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة تسليط الضوء على خفايا العلاقات الدبلوماسية للإمارات، بما في ذلك العلاقة القوية مع إسرائيل خلال قصف غزة في عام 2012.

وكشفت تسريبات جديدة عن مراسلات بين السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة والجنرال الإسرائيلي عوزي روبين وهو عميد سابق وقائد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية خلال الحرب على غزة، ما يوضح متانة العلاقة بين الإمارات وإسرائيل.

وأظهرت التسريبات مراسلات سابقة بين العتيبة وروبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن المؤيد لإسرائيل، وفيها يقترح الأخير عقد لقاء بين العتيبة وعوزي روبين.

وتضمنت المراسلات تقييما لأضرار الحرب على غزة عام 2012. وقد جاءت الاتصالات بين الطرفين بعد شهر من الحرب.

وكان روبين قد زار واشنطن للمشاركة في أحد المنتديات، وأشاد بنجاح نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ، الذي استخدمته إسرائيل لاعتراض صواريخ المقاومة في غزة.

وكتب روبرت ساتلوف إلى العتيبة قائلا إن هناك عرضا مقنعا بشأن إمكانية تطبيق نظام صواريخ القبة الحديدية في دول الخليج لمواجهة الصواريخ الإيرانية. واقترح ساتلوف أن يَسمع العتيبة بنفسه من روبين.

ورد العتيبة بأنه لم يلتق روبين، لكنه مهتم بالاستماع بنفسه بشأن نظام القبة الحديدة وأدائها خلال الحرب على غزة.

وقد راسل العتيبة عوزي روبين بشكل مباشر قائلا "دعنا نلتقِ المرة القادمة في واشنطن"، فرد روبين "لقد عدتُ فعلا إلى إسرائيل.. ربما في المرة القادمة".