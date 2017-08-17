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سياسة

شاهد: الصور الأولى لموقع حادث الدهس وسط برشلونة

17/8/2017

قالت الشرطة الإسبانية اليوم الخميس إن سيارة من نوع "فان" دهست عشرات الأشخاص في وسط مدينة برشلونة.

وقالت الشرطة على تويتر إن هناك عدة مصابين في حادث الدهس الكبير بينما طلبت خدمة الطوارئ الكتالونية من الناس عدم الاقتراب من المنطقة المحيطة بساحة كتالونيا.

 

ونقلت رويترز عن وسائل إعلام إسبانية محلية إن 13 شخصا على الأقل قتلوا في واقعة الدهس، كما نقلت عن وسائل إعلام أيضا إن مسلحين دخلا مطعما في برشلونة بعد واقعة الدهس.

وقالت خدمات الطوارئ في إقليم كتالونيا إنها طلبت إغلاق محطات مترو وقطار في المنطقة القريبة من شارع لاس رامبلاس في وسط المدينة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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