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سياسة

حماس: شخص يفجر نفسه في قوة أمنية على الحدود مع مصر

منطقة أمنية عازلة داخل غزة على الحدود مع مصر
منطقة أمنية عازلة داخل غزة على الحدود مع مصر
16/8/2017

أُصيب 5 من رجال الأمن التابعين لحركة "حماس"، جراء قيام شخص يتبع لتنظيم "تكفيري"، بتفجير نفسه بمجموعة من حراس أمن الحدود، شرق معبر رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقال إياد البُزم، الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، في بيان:" أوقفت قوة أمنية شخصين لدى اقترابهما من الحدود، فقام أحدهما بتفجير نفسه مما أدى لمقتله وإصابة الآخر".

وأضاف:" أُصيب عدد من أفراد القوة الأمنية أحدهما بجروح خطيرة، وتم نقل الإصابات لمشفى أبو يوسف النجار لتلقي العلاج".

وأوضح البزم أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس في منطقة الحدود الجنوبية لقطاع غزة شرق معبر رفح.

ولم يذكر البزم عدد الجرحى، لكن مصادر أمنية خاصة، قالت لوكالة الأناضول إن الحادث أسفر عن إصابة 5 جراح أحدهم خطيرة.

وذكرت المصادر أن شخصين يعتقد أنهما يتبعان لتنظيم "ولاية سيناء"، الذي بايع تنظيم الدولة كانا يحاولان التسلل من قطاع غزة، باتجاه منطقة سيناء برفح، وعند محاولة إيقافهما قام أحدهما بتفجير نفسه، وتم اعتقال الشخص الثاني.

وأشارت المصادر إلى أن الشخص الذي فجر نفسه كان يضع حزاما ناسفا حول جسده.

وكانت حركة حماس قد شددت من إجراءات الأمنية على الشريط الحدودي بين مصر وغزة، تنفيذا لتفاهمات توصلت لها مع السلطات المصرية مؤخرا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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