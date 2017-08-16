مصر تستهدف خفض معدل الإنجاب إلى 2.4 مولود لكل سيدة

قالت السلطات المصرية (الأربعاء) إنها تستهدف خفض معدل الإنجاب من 3.5 مولود لكل سيدة حاليا إلى 2.4 مولود.

جاء ذلك في كلمة لوزير الصحة أحمد عماد الدين خلال مؤتمر صحفي لإطلاق الساعة السكانية بالنظام الجديد (التحديث اللحظي) وربطها بقاعدة المواليد والوفيات.

ولفت عماد الدين إلى أن استمرار معدل الإنجاب الحالي سيوصل عدد السكان عام 2030 إلى 128 مليون نسمة، في حين تستهدف حكومة بلاده خفض ذلك الرقم إلى 112 مليونا.

وأوضح وزير الصحة المصري أن بلاده تستهدف تخفيض معدل الإنجاب إلى 2.4 مولود لكل سيدة حتى "نتمكن من الوصول إلى مليوني مولود فقط في العام قبل حلول 2030".

ووفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن عدد المواليد في 2016 بلغ مليونين و600 ألف و137 مولودا مقابل مليونين و685 ألفا و276 مولودا عـام 2015 بانخفــاض قدره 3.2%.

ونهاية يوليو/تموز الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر شبابي شمالي البلاد، إن الزيادة السكانية في بلاده تمثل تحديًا لا يقل خطورة عن تحدي مواجهة الإرهاب، داعيا إلى عدم إنجاب كل أسرة أكثر من 3 مواليد.

وتخطى تعداد المصريين بالداخل والخارج في أبريل/نيسان الماضي 100 مليون نسمة وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاءت محافظة القـاهرة في المرتبة الأولى حيث بلغ عدد المواليد بها 241 ألفا و248 مولودا مقابل 251 ألف و637 مولودا في 2015 بانخفاض نسبته 4.1%.

وجاءت محافظة جنوب سيناء، شمال شرقي البلاد، في المرتبة الأخيرة؛ حيث بلغ عدد المواليد بها 3372 مولودا مقابل 3308 في عام 2015 بارتفاع نسبته 1.9%.

ونهاية يوليو/تموز الماضي أعلنت مصر إطلاق استراتيجية وطنية لمواجهة الانفجار السكاني باسم "طوق نجاة" بهدف خفض عدد السكان المحتمل في عام 2030 بنحو 16 مليون نسمة.