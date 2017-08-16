قطر: استثمارات جديدة للصندوق السيادي رغم الحصار

قال الرئيس التنفيذي لـ"جهاز قطر للاستثمار"، عبدالله بن سعود آل ثاني، إن بلاده ليست بحاجة إلى تسييل أصول الجهاز، الذي يعد بمثابة صندوق الثروة السيادية للبلاد.

وتبلغ أصول "جهاز قطر للاستثمار" في الخارج 335 مليار دولار؛ يحتل بها المرتبة التاسعة على مستوى أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حسب أحدث بيانات معهد "SWFI" المتخصص برصد حركة تلك الصناديق.

وأشار بن سعود آل ثاني في حوار له مع جريدة "لوسيل" الاقتصادية (قطرية)، إلى استثمارات كبيرة سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة (لم يذكر تفاصيلها).

وأكد بن سعود أن "الأزمة الخليجية والحصار المفروض على قطر من ثلاث دول خليجية ومصر، لم تؤثر على استثمارات جهاز الاستثمار".

وزاد: "لقد أنهينا للتو جولة في عدد من الدول حول العالم (…) ستسمعون عن استثمارات كبيرة قريباً".

ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر.