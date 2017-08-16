قطر: إعادة الثقة بين دول الخليج تتطلب وقتا طويلا

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن إعادة بناء الثقة بين دول مجلس التعاون الخليجي ستتطلب وقتا طويلا بسبب الأزمة الدبلوماسية التي تعصف به منذ أكثر من شهرين.

وأضاف وزير الخارجية القطري، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء القطرية مساء الثلاثاء، إن مجلس التعاون الخليجي قام على مفهوم الأمن الاستراتيجي وبني على الثقة، "ولكن للأسف فُقد هذا العامل مؤخرًا بسبب الأزمة"، معربًا عن أمله باستعادة هذه الثقة.

وأشار إلى أن دولة قطر كانت إحدى الدول المؤسسة لمجلس التعاون، وتعتبر المنظمة مهمة جدًا بالنسبة للجميع في المنطقة.

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى أن منطقة الخليج التي كانت تعد أكثر منطقة مستقرة في العالم العربي، تعيش حالياً حالة عدم استقرار "بسبب أزمة لا أساس لها".

ودعا الوزير القطري مجددا دول الحصار إلى تقديم أدلة تدعم اتهاماتها، ولفت إلى أن 72 يومًا مرت منذ بداية تطبيق الإجراءات دون تقديم أي مستند.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وذلك بعد اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية وتلفيق تصريحات مفبركة لاتهام قطر بدعم "الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة.