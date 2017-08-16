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سياسة|بريطانيا

شاهد: أكبر حاملة طائرات بريطانية تصل إلى مقرها للمرة الأولى

16/8/2017

رست حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث"، وهي أكبر السفن الحربية البريطانية وأكثرها تطورا، في مقرها بميناء بورتسموث (الأربعاء) لأول مرة.

وتزن السفينة 65 ألف طن ويبلغ طولها 280 مترا، وقد دخلت الميناء الواقع بجنوب إنجلترا صباح اليوم واحتشد لرؤيتها جمهور بالآلاف.

والحاملة كوين إليزابيث هي أضخم سفينة حربية بنيت من أجل البحرية الملكية البريطانية على الإطلاق وفقا لوزارة الدفاع.

وتخضع السفينة حاليا لتجارب في البحر، ولا يمكنها الآن حمل طائرات، لكن من المقرر بدء تجارب طيران من على سطحها في 2018.

واستغرق بناء السفينة ثمانية أعوام وجرى في ست مدن مختلفة وبمشاركة عشرة آلاف شخص.

وعقب رسو السفينة في ميناء بورتسموث قامت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بزيارتها (الأربعاء)، حيث ألقت كلمة أمام حشد من العسكريين قالت فيها إن هذه السفينة تبعث برسالة واضحة مفادها أن بريطانيا ستظل قوة عالمية مشاركة بقوة في الشؤون الدولية.

والسفينة "كوين إليزابيث" إلى جانب السفينة "برنس أوف ويلز" جزء من برنامج دفاعي يتكلف ستة مليارات جنيه استرليني (7.65 مليار دولار).

المصدر : رويترز
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