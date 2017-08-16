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سياسة|بريطانيا

جرس "بيغ بن" يثير أزمة في لندن ..لماذا؟

ساعة بيغ بن الشهيرة في البرلمان البريطاني
ساعة بيغ بن الشهيرة في البرلمان البريطاني
16/8/2017

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء إن عدم تشغيل جرس ساعة بيغ بن الشهيرة في البرلمان البريطاني أثناء عمليات  ترميم تستمر أربع سنوات قد يكون أمرا غير صائب.

وانضمت ماي إلى عدد من الساسة الذين احتجوا بعد سماعهم نبأ توقف الجرس، الذي يدق على رأس كل ساعة منذ 157 عاما تقريبا، لضمان سلامة العاملين في أعمال الترميم في البرج الذي يحمل الساعة.

وقالت ماي للصحفيين "قطعا نريد ضمان سلامة العاملين أثناء عملهم لكن سيكون من الخطأ أن تتوقف الساعة عن الدق أربع سنوات".

وأضافت "أتمنى أن ينظر رئيس (مجلس العموم)… على نحو عاجل في هذا الأمر ويضمن سماعنا لبيغ بن على مدى السنوات الأربع".

وجاء تصريح ماي أكثر تحفظا من وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوربي ديفيد ديفيس الذي وصف أمس الثلاثاء توقف بيغ بن لهذه الفترة الطويلة بأنه "جنون".

وأعلن ستيف جاجز حارس الساعة هذا الأسبوع أن الساعة ستوقف دقاتها المعتادة الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش من يوم 21 أغسطس آب داعيا عامة الناس إلى التجمع بالقرب منها للاستماع إلى الدقات الأخيرة للجرس قبل أن يصمت.

ورغم أن دوي الجرس سيتوقف حتى عام 2021 إلا أنه سيدق في بعض المناسبات المهمة مثل احتفالات العام الميلادي الجديد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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