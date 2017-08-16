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سياسة

تقرير: أكثر من 5 آلاف غارة جوية على اليمن في 6 أشهر

مقاتلات سعودية تشارك في غارات قوات التحالف باليمن
مقاتلات سعودية تشارك في غارات قوات التحالف باليمن
16/8/2017

قال تقرير لوكالات إغاثة دولية إن اليمن شهد غارات جوية في النصف الأول من العام الجاري أكثر من عام 2016 كله

مما أدى إلى زيادة عدد القتلى بين المدنيين وإجبار عدد أكبر من الأشخاص على الفرار من ديارهم.

وأضاف التقرير أن وتيرة الاشتباكات على الأرض زادت أيضا هذا العام ولاسيما حول تعز ثالث أكبر مدن اليمن والتي يحاصرها الحوثيون المتحالفون مع إيران.

وقال تقرير وكالة (بروتكشن كلاستر) في اليمن التي ترأسها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن مجمل عدد الغارات الجوية في الأشهر الستة الأولى من 2017 بلغ 5676 مقابل 3936 غارة خلال عام 2016 كله.

وأظهرت الإحصاءات أيضا زيادة متوسط الاشتباكات الشهرية بين الأطراف المتحاربة 56 في المئة عن العام الماضي.

وقالت شابيا مانتو المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين "(نشعر بقلق بسبب) التأثير المتزايد على السكان المدنيين ولاسيما فيما يتعلق بالضحايا المدنيين وعمليات النزوح الجديدة وتدهور الأوضاع".

ولم يحدد التقرير أي طرف مسؤول عن الغارات الجوية ولكن التحالف الذي تقوده السعودية ويدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي يسيطر على المجال الجوي اليمني منذ بدء الحرب في مارس آذار 2015 .

وتشن القوات الأمريكية أحيانا ضربات جوية أو غارات مستخدمة طائرات بدون طيار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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