ترمب يشيد بالقرار "الحكيم والعقلاني" لكيم جونغ أون

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء بالقرار "الحكيم والعقلاني" للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي أعلن أنه سيجمد مشروع إطلاق صواريخ تسقط قرب جزيرة غوام.

وكتب ترمب في تغريدة من نيويورك حيث يمضي بضعة أيام "اتخذ كيم جونغ أون الكوري الشمالي قرارا حكيما جدا وعقلانيا جدا" مضيفا أن "البديل سيكون كارثيا وغير مقبول".

وشهدت شبه الجزيرة الكورية تصعيدا حادا للتوتر في الأسابيع الفائتة بعد نجاح تجربتين نفذتهما كوريا الشمالية لصاروخين بالستيين عابرين للقارات في انتهاك للحظر الدولي، قادرين بحسب الخبراء على بلوغ الساحل الغربي، وربما الساحل الشرقي، للولايات المتحدة.

ورد ترمب على التجربتين اللتين شكلتا استفزازا بالنسبة إلى واشنطن بنبرة شديدة متوعدا الرد "بالنار والغضب" على نظام كيم جونغ أون في إشارة إلى قوة الترسانة الأميركية.

وتضاعفت حدة التوتر عند إعلان الجيش الكوري الشمالي أنه يخطط لإطلاق أربعة صواريخ متوسطة المدى فوق اليابان تجاه غوام الصغيرة التابعة للأراضي الأمريكية في المحيط الهادئ التي تستقبل قاعدة جوية استراتيجية لعمليات واشنطن في المنطقة.

لكن كيم هدأ الوضع الثلاثاء بالإعلان أنه سيجمد خطته كي "يراقب لفترة أطول بقليل السلوك الجنوني والأحمق لليانكيز"، قبل أن يصدر أي أمر بالتنفيذ.

ولاحقا أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن بلاده لا تزال مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية بشروط.