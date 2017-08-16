الصين ترد بغضب على انتقادات أمريكية

ردت الصين على انتقادات وزير الخارجية الأمريكي لسجلها في مجال الحرية الدينية وقالت إن الولايات المتحدة ليست مثالية ويجب أن تهتم بشؤونها الخاصة بدلا من أن تطلق اتهامات لا أساس لها.

وقال ريكس تيلرسون في تصريحات بوزارة الخارجية بمناسبة إصدار التقرير السنوي للوزارة عن الحرية الدينية إن الحكومة الصينية تعذب وتسجن الآلاف بسبب معتقداتهم الدينية مشيرا إلى استهداف أعضاء جماعة فالون جونغ والأيغور المسلمين والبوذيين في التبت.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشو ينغ إن الصين تكن كامل الاحترام لحرية الدين والمعتقد وتصونها.

وأضافت في إفادة صحفية مقتضبة "يتجاهل التقرير الأمريكي الحقائق ويخلط الحابل بالنابل ويوجه انتقادات لا أساس لها لوضع الحرية الدينية في الصين".

وتابعت "ترفض الصين هذا بقوة وقدمنا احتجاجا رسميا للجانب الأمريكي".

وأشارت إلى أنه من الأفضل أن تهتم الولايات المتحدة بمشاكلها.

وقالت "رأى الجميع كيف تثبت الحقائق أن الولايات المتحدة ليست مثالية" لكنها لم تقدم أي أمثلة.

وأضافت "نحث الولايات المتحدة على احترام الحقائق والاهتمام بشؤونها الخاصة كما ينبغي والكف عن استغلال قضية ما يعرف بالحرية الدينية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، في تعليق باللغة الإنجليزية إلى أن العنف الذي شهدته مسيرة للقوميين البيض في تشارلوتسفيل بولاية فرجينيا الأمريكية مطلع الأسبوع يوضح أن على الولايات المتحدة التفكير في مشاكلها قبل أن توجه إصبع الاتهام للصين.