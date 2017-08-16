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سياسة

الصين ترد بغضب على انتقادات أمريكية

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشو ينغ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشو ينغ
16/8/2017

ردت الصين على انتقادات وزير الخارجية الأمريكي لسجلها في مجال الحرية الدينية وقالت إن الولايات المتحدة ليست مثالية ويجب أن تهتم بشؤونها الخاصة بدلا من أن تطلق اتهامات لا أساس لها.

وقال ريكس تيلرسون في تصريحات بوزارة الخارجية بمناسبة إصدار التقرير السنوي للوزارة عن الحرية الدينية إن الحكومة الصينية تعذب وتسجن الآلاف بسبب معتقداتهم الدينية مشيرا إلى استهداف أعضاء جماعة فالون جونغ والأيغور المسلمين والبوذيين في التبت.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشو ينغ إن الصين تكن كامل الاحترام لحرية الدين والمعتقد وتصونها.

وأضافت في إفادة صحفية مقتضبة "يتجاهل التقرير الأمريكي الحقائق ويخلط الحابل بالنابل ويوجه انتقادات لا أساس لها لوضع الحرية الدينية في الصين".

وتابعت "ترفض الصين هذا بقوة وقدمنا احتجاجا رسميا للجانب الأمريكي".

وأشارت إلى أنه من الأفضل أن تهتم الولايات المتحدة بمشاكلها.

وقالت "رأى الجميع كيف تثبت الحقائق أن الولايات المتحدة ليست مثالية" لكنها لم تقدم أي أمثلة.

وأضافت "نحث الولايات المتحدة على احترام الحقائق والاهتمام بشؤونها الخاصة كما ينبغي والكف عن استغلال قضية ما يعرف بالحرية الدينية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، في تعليق باللغة الإنجليزية إلى أن العنف الذي شهدته مسيرة للقوميين البيض في تشارلوتسفيل بولاية فرجينيا الأمريكية مطلع الأسبوع يوضح أن على الولايات المتحدة التفكير في مشاكلها قبل أن توجه إصبع الاتهام للصين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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