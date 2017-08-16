السعودية تنفي طلب الوساطة مع إيران

نفى مصدر سعودي طلب المملكة لوساطة لتحسين العلاقات مع إيران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر لم تسمه، ووصفته بالمسؤول قوله إن "المملكة العربية السعودية لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران".

وتابعت أن " المصدر أوضح أن ما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً."

وأكد المصدر السعودي " تمسك المملكة بموقفها الثابت الرافض لأي تقارب بأي شكل كان مع النظام الإيراني الذي يقوم بنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم ويقوم بالتدخل بشؤون الدول الأخرى."

وتابع أن " المملكة ترى أن النظام الإيراني الحالي لا يمكن التفاوض معه بعد أن أثبتت التجربة الطويلة أنه نظام لا يحترم القواعد والأعراف الدبلوماسية ومبادئ العلاقات الدولية وأنه نظام يستمرئ الكذب وتحريف الحقائق"

وأضاف أن " المملكة تؤكد خطورة النظام الإيراني وتوجهاته العدائية تجاه السلم والاستقرار الدولي. وتهيب بدول العالم أجمع بالعمل على ردع النظام الإيراني عن تصرفاته العدوانية وإجباره على التقيد بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والأنظمة والأعراف الدبلوماسية."

كان وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي قال في مؤتمر صحفي في طهران مؤخرا إن السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران.

وذكر الأعرجي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب منه بشكل رسمي التوسط بين إيران والسعودية من أجل "خفض التوتر القائم".

وقال إن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز كان قد طلب هذا الطلب، و"أنا قلت لهم، عليكم التعامل مع الحجاج الإيرانيين باحترام وبأفضل شكل ممكن وتسمحوا لهم بزيارة مقبرة البقيع، حيث قدم الجانب السعودي وعودا حول هذا الأمر، والآن مقبرة البقيع مفتوحة أمام الحجاج الإيرانيين، نحن نؤمن بأمن العلاقات الودية بين إيران والسعودية تساعد على توفير الأمن في المنطقة".