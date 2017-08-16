أمير الكويت يستقبل وزير الخارجية القطري

وصل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى الكويت، حاملا رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقال بيان صادر عن الديوان الأميري في الكويت إن الرسالة "تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وكان مبعوث لأمير الكويت قد زار قطر الأربعاء الماضي، بعد زيارات قام بها لكل من السعودية ومصر وسلطنة عمان والإمارات والبحرين.

وكان مصدر دبلوماسي كويتي رفيع قد أكد للجزيرة في وقت سابق أن الكويت تنتظر الردود على الرسائل التي بعث بها أميرها إلى قادة كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وقطر قبل نحو أسبوع، وسلمها وزير الخارجية الكويتي.

وأفاد مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي بأن أمير الكويت أرسل رسائل إلى جميع دول الخليج إضافة لمصر، وحملت هذه الرسائل أفكارا جديدة لدفع كل الأطراف إلى إجراء حوار مباشر، والجلوس جميعا على الطاولة من أجل تفكيك الأزمة.

وأوضح أن قطر هي أول من رد على الرسالة الكويتية رغم أنها آخر من تلقاها، مضيفا أن الرد القطري قد يدفع باقي الدول لإرسال ردودها.

وأشار إلى وجود استحقاقات خليجية تدفع الكويت إلى الاستعجال في إنهاء الأزمة، من بينها القمة الخليجية التي ستعقد في ديسمبر/كانون الأول القادم في الكويت التي تحرص على إنجاحها.

وأشار إلى أن القمم الخليجية لم تتوقف حتى في ظل الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث عقدت تلك القمة في الدوحة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في يونيو / حزيران الماضي وأغلقت المنافذ البرية مع الدوحة كما أغلقت أجواءها أمام الطيران القطري.

وتقوم الكويت بجهود وساطة لحل الأزمة، وقد حظيت جهودها بإشادات دولية واسعة.