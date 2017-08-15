233مهاجرا جديدا وصلوا إلى إسرائيل اليوم

وصل 233 مهاجرا جديدا إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بينهم ابنة السفير الأمريكي في إسرائيل، دافيد فريدمان.

وقالت منظمة "نفيش بنفيش" (تعني بالعربية: الأرواح اليهودية المتحدة) الإسرائيلية التي تشجع هجرة يهود العالم إلى إسرائيل في تصريح مكتوب إن 233 مهاجرا من الولايات المتحدة الأمريكية، وصلوا إلى إسرائيل على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسرائيلي "إل عال".

وأضافت أن نقل المهاجرين إلى مطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب (وسط)، تم بالتعاون مع وزارة الهجرة الإسرائيلية والوكالة اليهودية.

وأشارت إلى أن من بين المهاجرين 68 شابا وشابة، سيتطوّعون في الجيش الإسرائيلي، بعد أن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية.

وجرى استقبال المهاجرين الجدد من قبل النائب في حزب "هناك مستقبل" المعارض، يائير لابيد، ورئيس البلدية الإسرائيلية في القدس المحتلة، نير بركات، ورئيس الوكالة اليهودية ناتان تشرانسكي ومسؤولين آخرين.

وتأسست منظمة "نفيش بنفيش" عام 2002، بالتعاون مع وزارة الهجرة الإسرائيلية والوكالة اليهودية ومنظمات يهودية في إسرائيل والعالم.

وقالت "نفيش بنفيش" إن من بين المهاجرين اليوم، تاليا فريدمان (23 عاما)وهي ابنة السفير الأمريكي في إسرائيل دافيد فريدمان.

وقال لابيد للمهاجرين الجدد عند استقبالهم:" نحن بحاجتكم لأنه بدونكم فإن عائلتنا لا تكتمل".

وتشجّع الحكومة الإسرائيلية ومنظمات يهودية في العالم اليهود على الهجرة إلى إسرائيل.

ولكن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قالت في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن عدد اليهود الذين غادروا إسرائيل في العام 2015 فاق عدد الذين عادوا اليها.

وذكرت أن قرابة 16700 إسرائيلي غادروا إسرائيل في العام 2015، للعيش خارجها لفترة طويلة، وفقط 8500 عادوا إليها بعد العيش في الخارج لمدة عام على الأقل.

وذكرت أن 720 ألف إسرائيلي غادروا إلى خارج البلاد ولم يعودوا إليها منذ الإعلان عن إقامة إسرائيل عام 1948 وحتى عام 2015.

وأشارت إلى أنه وفقا لتقديرات مركز الإحصاء الإسرائيلي فإن ما بين 557-593 ألف إسرائيلي يعيشون خارج إسرائيل، وبما لا يشمل عدد الأطفال الذين ولدوا لهم أثناء تواجدهم خارج البلاد.

ويبلغ عدد سكان إسرائيل 8 ملايين و680 ألف نسمة، بينهم 6 ملايين و484 ألف يهودي، يشكلون 74.7%، من السكان، فيما يبلغ عدد العرب مليونا و808 ألف نسمة ويشكلون 20.8%.