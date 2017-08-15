"نسور الليل" يبدأون حراسة أحياء إسطنبول

بدأت مجموعات من الحراس الليليين تحمل اسم "نسور الليل"، مساء الاثنين، بحراسة أحياء مدينة إسطنبول التركية تحت إشراف رجال الشرطة.

وانتشر 384 حارساً في عدد من أحياء إسطنبول لمزاولة مهمتهم الجديدة التي تهدف إلى حماية سكان المدينة من السرقات وتوفير الأمن والطمأنينة لهم، وذلك بعد أنّ خضعوا لدورات تدريبية من قِبل شرطة المهام الخاصة.

وبدأ الحراس عملهم اعتباراً من الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي(19 بتوقيت غرينتش)، وسيواصلون يوميًا حراسة الأحياء، حتّى السادسة صباحًا.

وانطلق الحراس الأحياء في يومهم الأول إلى الأحياء برفقة رجال الشرطة، الذين ينتظمون في دوريات في ساعات المساء في أحياء وأزقة إسطنبول، للتعرف أكثر على طبيعة العمل.

ودُهش الكثير من المواطنين لدى رؤيتهم الحراس وهم يتجولون في الشوارع والأزقة وفي أيديهم الصفارات.

وأعرب المواطنون عن ارتياحهم للخطوة التي أقدمت عليها مديرية أمن إسطنبول، وأكدوا أنّ هذا الإجراء سيساهم إيجاباً في الحفاظ على أمن الأهالي.

ومن المقرر أنّ يخصص لكل حي بالمدينة حارسان اثنان، ستكون مهمتهما الأساسية مكافحة حالات السرقة التي تحدث في الأزقة الضيقة.

جدير بالذكر أنّ مديرية أمن إسطنبول أطلقت في 8 فبراير/شباط الماضي، مسابقة لاختيار حُراسٍ للأحياء المختلفة في المدينة، وتمّ اختيار 700 من أصل 8 آلاف و320 متقدما.

وتلقى الحراس الذين تمّ اختيارهم دروسا نظرية وعملية، من قِبل شرطة المهام الخاصة، تضمنت كيفية توقيف السيارات واستخدام السلاح.

ومن المقرر أن يعمل الحراس 6 أيام في الأسبوع، وأن يبدأوا عملهم اليومي من غروب الشمس إلى شروقها في اليوم التالي.

وسيبدأ 314 حارساً آخر عملهم بعد إتمام دوراتهم التعليمية المستمرة، وباقي الإجراءات القانونية التي تخوّلهم ممارسة وظائفهم الجديدة.