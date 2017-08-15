ماكرون يقاضي مصورا صحفيا لاحقه خلال عطلته

قال مصدر في الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون تقدم بشكوى قضائية ضد مصور يتهمه فيها بمضايقته وانتهاك خصوصيته أثناء قضاء عطلة في مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون وزوجته بريجيت يقيمان في مقر الإقامة الخاص بحاكم مرسيليا الذي يطل على البحر المتوسط ويفصله عن أعين الناس جدار مرتفع مزود بكاميرات مراقبة.

وقال المصدر إن "المصور لاحق الرئيس في عدة مناسبات… وحدث في إحداها اقتحام للممتلكات وهو ما أدى إلى التقدم بشكوى بتهمة الإزعاج وانتهاك الخصوصية".

واختار الرئيس وزوجته عدم الإفصاح عن وجهتهما في العطلة لكن صحيفة أسبوعية كشفت عن مكان إقامتهما.

ويفضل ماكرون، 39 عاما، التزام السرية فيما يتعلق بخططه في العطلات وتجنب وسائل الإعلام في مرسيليا، كما يمارس رقابة شديدة على اتصالات الإليزيه وخفض بشكل كبير من تواصله مع الصحفيين مقارنة ببعض الرؤساء السابقين.

وكان الرئيس السابق فرانسوا أولوند الذي أراد أن يُنظر إليه على أنه "رئيس عادي" كثيرا ما يعقد لقاءات صحفية غير رسمية، كما استقل القطار في أول عطلة صيفية له كرئيس للبلاد ووجه الدعوة لوسائل الإعلام للانضمام إليه والتجول معه.