شاهد: اندلاع حريق هائل في عدد من المباني بجدة

اندلع حريق هائل في عدد من المباني في المنطقة التاريخية بجدة غربي السعودية مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت إمارة منطقة مكرة المكرمة في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الآن.. يباشر الدفاع المدني بـجدة حريقًا اندلع في مجموعة مباني في المنطقة التاريخية ولا توجد إصابات".

ولم يعرف بعد أسباب اندلاع الحريق ولا حجم الخسائر، وما إذا كانت المباني التي اندلعت النيران فيها تحمل أي قيمة تاريخية أم أنها مباني عادية.

وجدة التاريخية، وتعرف محلياً باسم جدة البلد، تقع وسط مدينة جدة، وتضم عددًا من المعالم والمباني الأثرية والتراثية، مثل سور جدة وحاراتها التاريخية، كما يوجد بها عدد من المساجد التاريخية، وفي 21 يونيو/حزيران 2014 أدرجت ضمن مواقع التراث العالمي.