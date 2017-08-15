شاهد: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الشيخ "رائد صلاح"

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، زعيم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم، بتهمة التحريض على العنف والإرهاب.

وقامت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية معززة بالوحدات الخاصة بمداهمة منزله وتفتيشه ومن ثم اعتقاله واقتياده للتحقيق لدى جهاز الأمن العام "الشاباك".

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إنها ستقرر في نهاية التحقيق ما إذا كانت ستحيل الشيخ صلاح إلى المحكمة لتمديد اعتقاله أو تقديم لائحة اتهام ضده.

ونشر المركز الفلسطيني للإعلام لقطات ترصد لحظة اعتقال قوات الاحتلال للشيخ رائد صلاح من منزله بمدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر المحتل.

وأتى اعتقال الشيخ صلاح رئيس الحركة الإسلامية التي حظرتها إسرائيل، عقب موجه من التحريض على الشيخ صلاح خلال أحداث الأقصى الأخيرة والتي قادها وزراء بحكومة الاحتلال الإسرائيلي طالبوا خلالها باعتقاله إداريا، كما طالبوا بفحص إمكانية إبعاده عن البلاد بزعم أنه يحرض بأن "الأقصى في خطر".

وعند الساعة الثالثة إلا ربع فجرًا، حاصرت قوات الشرطة والأمن حي المحاجنة في مدينة أم الفحم، فيما قام العشرات من أفراد الشرطة باقتحام منزل الشيخ صلاح وتفتيشه وقامت بمصادرة حاسوبين، حيث أبلغ أفراد الشرطة الشيخ صلاح بأنه قيد الاعتقال، حسبما ذكر موقع "عرب 48".

وادعت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام، أن أفراد الوحدة الخاصة في الشرطة قاموا بمداهمة أم الفحم واعتقال الشيخ صلاح وإخضاعه للتحقيق تحت طائلة التحذير بشبهة التحريض على العنف وتشجيع ودعم "الإرهاب" ودعم نشاط الحركة الإسلامية التي تم حظرها.

وتعرض الشيخ صلاح عدة مرات للتحقيق والاعتقال، وقد دخل السجن في مايو/أيار 2016 لقضاء محكومية 9 أشهر بعد أن أدين بالتحريض للعنف في خطبة وادي الجوز، وتم الإفراج عنه في يناير/كانون الثاني 2017.