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سياسة|مصر

رويترز: مقتل ضابط وأمين شرطة في هجومين بسيناء

ينشط "تنظيم الدولة" في مصر عبر ذراعه "ولاية سيناء"
ينشط "تنظيم الدولة" في مصر عبر ذراعه "ولاية سيناء"
15/8/2017

قالت مصادر أمنية إن رجلي شرطة مصريين، أحدهما ضابط برتبة ملازم، قتلا اليوم الثلاثاء في هجومين بمحافظة شمال سيناء التي ينشط فيها مسلحون موالون لتنظيم الدولة.

وقال مصدر إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الضابط غربي مدينة العريش عاصمة المحافظة وأردوه قتيلا بينما كان يستقل سيارته ثم لاذوا بالفرار. وأضاف أن جثة الضابط نقلت إلى مستشفى العريش العسكري.

وقال مصدر آخر في وقت سابق إن مسلحين أطلقوا النار على أمين شرطة في العريش وأردوه قتيلا ثم لاذوا بالفرار.

ومنذ أربع سنوات كثف مسلحون في شمال سيناء هجماتهم على الجيش والشرطة وقتلوا مئات من أفرادهما كما أعلنوا البيعة لتنظيم الدولة في 2014.

ويقول الجيش إنه قتل المئات منهم في حملة تشارك فيها الشرطة.

وفي حادث منفصل أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن الشرطة قتلت مسلحين اثنين في اشتباك في جنوب البلاد.

وقال بيان الداخلية إن المسلحين قتلا في الظهير الصحراوي لمحافظات صعيد مصر . وأضاف "حال مشاهدتهما القوات قاما بإطلاق النار فتعاملت معهما وأسفر ذلك عن مصرعهما وتناثر أشلاء جثة أحدهما لارتدائه حزاما ناسفا".

وتابع أن الشرطة عثرت معهما على بندقيتين آليتين وقنبلتين يدويتين وكمية من الذخيرة.

المصدر : رويترز
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