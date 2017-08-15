بوتفليقة يعين أحمد أويحيى رئيسًا للوزراء خلفا لتبون

عيّن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مدير ديوانه أحمد أويحيى رئيسا للوزراء، خلفا لعبد المجيد تبون الذي تولى المنصب في مايو/ آيار الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان لرئاسة الجمهورية أنه "طبقا للمادة 91 من الدستور، أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مهام الوزير الأول عبد المجيد تبون"، مشيرا إلى أنه "طبقا لنفس الأحكام الدستورية، وبعد استشارة الأغلبية البرلمانية، عين رئيس الجمهورية، السيد أحمد أويحيى وزيرا أول".

وسبق لأويحيى، 65 عاما، أن تولى منصب رئيس الحكومة 3 مرّات، كانت الأولى من ديسمبر/كانون الأول 1995 إلى ديسمبر/ كانون الأول 1998، والثانية من مايو/ آيار 2003 إلى مايو/ آيار 2006، والثالثة من يونيو/ حزيران 2008 إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، قبل أن يصبح وزيرا أول بموجب التسمية الجديدة من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 إلى سبتمبر/ أيلول 2012.

وعمل أويحيى رئيسا لديوان رئيس الجمهورية قبل أن يتم عزله منتصف أبريل/ نيسان الماضي لمدة ثلاثة أسابيع، ثم إعيد تعيينه بعد الانتخابات التشريعية في مايو الماضي.

وتخرج أويحيى من المدرسة العليا للإدارة بالجزائر وحصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر.

وكان الوزير الأول المقال عبد المجيد تبون قد عاد إلى الجزائر أمس الإثنين قادما من باريس حيث كان يقضي عطلته السنوية هناك، وأعفي من منصبه اليوم الثلاثاء.

وتخرج تبون من المدرسة الوطنية للإدارة بالعاصمة الجزائر في اختصاص اقتصاد ومالية 1965، وشغل عدة وظائف سياسية وبرلمانية ووزارية، آخرها تعيينه من قبل الرئيس الجزائري وزيرا أول في 25 مايو/آيار 2017 خلفا للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.