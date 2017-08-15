المعارضة تعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام في سوريا

قالت جماعة سورية معارضة إنها أسقطت طائرة عسكرية للنظام السوري اليوم الثلاثاء في منطقة صحراوية بجنوب سوريا قرب الحدود مع الأردن

، حيث حققت القوات الحكومية تقدما وسيطرت على مواقع حدودية في الآونة الأخيرة.

وقال سعد الحاج المتحدث باسم جماعة جيش أسود الشرقية إن قوات المعارضة أسقطت الطائرة الروسية الصنع وهي من طراز ميغ باستخدام مدافع مضادة للطائرات.

وقال الحاج الذي تعد جماعته إحدى جماعتين رئيسيتين تعملان في المنطقة إن الطائرة أُسقطت في وادي محمود في ريف السويداء الشرقي وإن حطامها سقط في المنطقة. وأضاف أنه يعتقد أن الطيار قفز بالمظلة وأن البحث جار للعثور عليه.

ويجاور ريف السويداء الشرقي الأردن في جبهة تمكن فيها الجيش السوري إلى جانب فصائل مدعومة من إيران من بسط السيطرة على نقاط تفتيش ومواقع حدودية يوم الخميس الماضي.