المبعوث الأممي إلى ليبيا: أسعى لتسوية سياسية والوقت يداهمنا

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إلى مدينة مصراتة في زيارة لم يُعلن عنها مسبقًا.

وقال سلامة عقب لقاء مع أعضاء المجلس البلدي في مصراتة على موقع تويتر إنه تسلم مهامه وهو يعلم "تماماً بأن العملية السياسية في ليبيا تحتاج لدفع جديد وأن الوقت يداهمنا وعلينا أن نعمل معاً".

وأضاف "لا يمكننا أن نتجاهل القدر الكبير من التضحيات التي قدمتها مصراتة في محاربة الإرهاب وأحترم وأقدر دورها في كل هذه المراحل التاريخية".

وأشار سلامة إلى أن مصراتة "كانت سباقة في الدعوة لإنشاء ليبيا الموحدة وتلعب الآن دورًا أساسيًا في إيجاد تسوية سياسية داخل البلاد".

والتقى سلامة باتحاد طلاب جامعة مصراتة وقال إنهم "يملكون مستقبل ليبيا" وإنه أتى للاستماع إليهم حول نظرتهم للبلد الذي يحلمون به، مشيرا إلى أنه سينقل أراءهم إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأمين العام.

وقال سلامة للصحفيين إن مهمته في ليبيا لا يمكن أن تتحول ليكون بديلا عن الليبيين، وإنه موجود لمساعدة "الإخوة الليبيين في الوصل إلى تفاهم"، مشيرا إلى أنه لمس "قدرا من التوافق بين الليبيين على عدد من الأمور أكثر مما يعتقده بعض الليبيين".

وبدأ غسان عمله في ليبيا بزيارة العاصمة طرابلس حيث اجتمع مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، ثم التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة القبة، كما زار مدن بنغازي والبيضا شرق البلاد.

وسلامة هو سادس مبعوث أممي خاص إلى ليبيا، وتولى مهام منصبه رسميا مطلع أغسطس/ آب الجاري خلفًا للألماني مارتن كوبلر.

وكان الأردني عبد الإله الخطيب أول من تولى هذا المنصب أثناء أحداث ثورة فبراير/شباط عام 2011، وجاء بعده كل من البريطاني إيان مارتن واللبناني طارق متري والإسباني برناردينو ليون.