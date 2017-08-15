أمريكا تنتقد أوضاع الحريات الدينية في السعودية والبحرين

انتقدت الخارجية الأميركية السعودية والبحرين في تقريرها عن أوضاع الحريات الدينية في العالم لسنة 2016.

وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في تقديمه للتقرير اليوم الثلاثاء إن بلاده تشعر بقلق متزايد من وضع الحريات الدينية في السعودية، ودعا الرياض لتبني قدر كبير من الحرية الدينية لجميع مواطنيها.

وأضاف تيلرسون في كلمة أن ما يثير القلق بشكل خاص هو الهجمات التي تستهدف الشيعة في المملكة واستمرار نمط اجتماعي من التمييز ضدهم.

في السياق انتقد تيلرسون الحكومة البحرينية، وقال إن المنامة تواصل اعتقال واستجواب رجال الدين الشيعة والناشطين والمعارضين السياسيين.

وأضاف الوزير أن أعضاء الأقلية الشيعية يواصلون الإبلاغ عن تمييز مستمر في التوظيف الحكومي والتعليم والنظام القضائي. ودعا تيلرسون المنامة للكف عن ممارسة التمييز ضد الأقلية الشيعية في البلاد .

وتطرق التقرير إلى جرائم "الابادة" التي ارتكبها تنظيم الدولة فضلا عن التمييز الديني في انحاء العالم و"الخطاب المعادي للمسلمين" في بعض الدول الأوروبية.

وهذا التقرير هو الأول الذي يُنشر في عهد دونالد ترمب الذي تعرّض لانتقادات بسبب مواقفه المعادية للإسلام خلال حملته الانتخابية.

وككل عام، رسم التقرير المخصص للعام 2016، صورة قاتمة عن وضع حرية المعتقد والعبادة في نحو 200 بلد.

وقال وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون خلال تقديمه التقرير في واشنطن إنّ "نحو ثمانين في المئة من سكان العالم يواجهون قيودا أو أعمالا عدائية تقيّد حريتهم الدينية"، لافتا إلى أن "الاضطهاد الديني والتعصب لا يزالان منتشرين إلى حد كبير".

وعلى غرار العام الماضي، اختارت وزارة الخارجية الأميركية أن تُركّز في تقريرها على "الفظائع" التي يرتكبها مسلحو تنظيم الدولة في العراق وسوريا.

وقال تيلرسون في مقدمة التقرير إن "تنظيم الدولة استهدف ولا يزال، العديد من المجموعات الدينية والإثنيات، من خلال الاغتصاب والخطف والعبودية، وحتى القتل".

وأضاف "من الواضح أنّ تنظيم الدولة مسؤول عن الابادة ضد الإيزيديين والمسيحيين والمسلمين الشيعة في المناطق الخاضعة لسيطرته".

ويتحدث التقرير الذي نشر الثلاثاء أيضا عن التمييز ضد المسلمين، وعن معاداة السامية في أوروبا وخصوصا في المجر، إذ أعربت واشنطن عن "قلقها إزاء الخطاب المعادي للمسلمين من جانب مسؤولين في حكومة" فيكتور أوربان على خلفية أزمة الهجرة.

كما عبّرت الولايات المتحدة عن "قلقها" إزاء معاداة السامية والتمييز ضد المسلمين في ألمانيا حيث يدور نقاش حول فرض حظر جزئي على ارتداء النقاب. كذلك، يتحدث التقرير عن الجدل في فرنسا حول حظر لباس البحر الإسلامي على الشواطئ.

وفي ما يتعلق بالصين، قال تيلرسون إن "الحكومة تعذّب وتعتقل وتسجن ملايين الأشخاص بسبب ممارستهم معتقداتهم الدينية".