وزير إماراتي: بن سلمان يقود "بناء الجسور" مع العراق

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي إن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، يقود تحركا خليجيا واعدا "لبناء جسور" مع العراق.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، غداة استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زعيم التيار الصدري العراقي المعارض مقتدى الصدر.

كما تأتي تغريدات "قرقاش"، أيضا غداة زيارة وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة للعراق، وبعد أيام من استقبال السعودية عدداً من المسؤولين والزعامات الشيعية العراقية تباعا خلال الفترة الماضية.

وقال قرقاش: "التحرك الواعد تجاه العراق الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان (نائب العاهل السعودي)، بمشاركة الإمارات والبحرين، مثال على تأثير دول الخليج متى ما توحدت الرؤية والأهداف".

واعتبر أن استقبال محمد بن زايد، لمقتدى الصدر (مساء أمس)، "جزءا من التواصل الخليجي مع العراق".

وأردف "بدأنا كمجموعة مرحلة بناء الجسور والعمل الجماعي المخلص".

وتابع: تصريح بن زايد، بعد لقائه مع "الصدر"، له "دلالاته مهمة".

وأضاف "طموحنا أن نرى عراقا عربيا مزدهرا مستقرا، التحدي كبير والجائزة أكبر".

يشار أن ولي عهد أبوظبي، خلال لقائه الصدر، مساء أمس، أعرب عن تطلعه "لأن يلعب (العراق) دوره الطبيعي على الساحة العربية بما يعزز أمن واستقرار العالم العربي".

جدير بالذكر أن مقتدى الصدر، زار الإمارات أمس بدعوة رسمية من حكومتها، بعد أقل من أسبوعين من زيارته للسعودية.

ويتزعم "مقتدى"، التيار الصدري، الذي يشغل 34 مقعدًا في البرلمان، فضلاً عن فصيل مسلح يحمل اسم "سرايا السلام"، وهو واحد من فصائل "الحشد الشعبي".

كما زار أمس وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، العاصمة العراقية بغداد، والتقى نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي.

وتوالت على مدى الأسابيع الماضية الزيارات المتبادلة بين مسؤولين حكوميين عراقيين ونظرائهم في دول الخليج العربي، بعد سنوات من الفتور في العلاقات الثنائية.