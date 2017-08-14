البث الحي
سياسة|تركيا

مسلح يشتبه بأنه من تنظيم الدولة يقتل شرطيا تركيا

الشرطة التركية
الشرطة التركية
14/8/2017

قتل شرطي تركي طعنا على يد مسلح يشتبه بأنه ينتمي لتنظيم الدولة، أثناء نقله إلى مقر شرطة إسطنبول.

وألقي القبض على المسلح خلال عملية لشرطة مكافحة الإرهاب واشتبهت السلطات بأنه كان يجهز لتفجير.

وفارق الشرطي الحياة متأثرا بجراحه بعد نقله للمستشفى مساء الأحد.

واعتقلت الشرطة بعد الهجوم 12 شخصا يشتبه بأنهم متشددون ينتمون للتنظيم من أصول إيرانية وعراقية وسورية.

واعتقلت الشرطة يوم الجمعة 22 شخصا يشتبه بأنهم على صلة بالتنظيم المتشدد.

ويقول المسؤولون إن تركيا اعتقلت ما يربو على خمسة آلاف شخص يشتبه بأنهم من تنظيم الدولة ورحلت نحو 3290 متشددا أجنبيا من 95 دولة كما رفضت السماح بدخول 38269 شخصا على الأقل في السنوات القليلة الماضية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

الكشف عن أغنية مشتركة بين مطرب إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس (صور)

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)