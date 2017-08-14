مسلح يشتبه بأنه من تنظيم الدولة يقتل شرطيا تركيا

قتل شرطي تركي طعنا على يد مسلح يشتبه بأنه ينتمي لتنظيم الدولة، أثناء نقله إلى مقر شرطة إسطنبول.

وألقي القبض على المسلح خلال عملية لشرطة مكافحة الإرهاب واشتبهت السلطات بأنه كان يجهز لتفجير.

وفارق الشرطي الحياة متأثرا بجراحه بعد نقله للمستشفى مساء الأحد.

واعتقلت الشرطة بعد الهجوم 12 شخصا يشتبه بأنهم متشددون ينتمون للتنظيم من أصول إيرانية وعراقية وسورية.

واعتقلت الشرطة يوم الجمعة 22 شخصا يشتبه بأنهم على صلة بالتنظيم المتشدد.

ويقول المسؤولون إن تركيا اعتقلت ما يربو على خمسة آلاف شخص يشتبه بأنهم من تنظيم الدولة ورحلت نحو 3290 متشددا أجنبيا من 95 دولة كما رفضت السماح بدخول 38269 شخصا على الأقل في السنوات القليلة الماضية.