شاهد: مقتل أكثر من 300 شخص في فيضانات بسيراليون

لقي أكثر من 312 شخصا حتفهم وتشرد أكثر من ألفين (الاثنين) عندما غمرت فيضانات غزيرة فريتاون، عاصمة سيراليون.

ووقعت الفيضانات، التي تعد الأسوأ في أفريقيا خلال الأعوام العشرين الماضية، حوالي الساعة الرابعة صباحا حسب التوقيت المحلي، وفقا لما أفاد شهود عيان.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس في فريتاون جثثا تجرفها السيول ومنازل مغمورة بالمياه في منطقتين من المدينة، حيث تحولت الطرقات إلى أنهار من الوحل وتناثرت الجثث في الشوارع.

وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر باتريك ماساكوا لوكالة فرانس برس إن 312 شخصا لقوا حتفهم، متوقعا ارتفاع الحصيلة في وقت لا يزال فريقه يحصي الوفيات والأضرار في المناطق المنكوبة.

وأفاد اختصاصي تشريح الجثث في مستشفى كونوت في فريتاون محمد سنه أن المنشأة التي يعمل فيها تلقت حتى الآن 180 جثة بينها العديد من جثث الاطفال، فيما لم يعد لديه مكان لاستقبال المزيد بسبب العدد "الهائل" من الجثث التي نقلت إلى المركز الطبي.

وأضاف أن عددا آخر من الجثث نقل إلى مشارح خاصة.

وتضرب الفيضانات كل سنة فريتاون، المدينة الساحلية المكتظة البالغ عدد سكانها 1.2مليون نسمة، بسبب هطول الأمطار بشكل متواصل عدة أشهر، ما يدمر المساكن المؤقتة فيها ويزيد من مخاطر انتشار أمراض مثل الكوليرا.

وعام 2015، تسببت فيضانات في العاصمة بوفاة عشرة أشخاص وتشريد الآلاف.

وكانت سيراليون من دول غرب أفريقيا التي عانت عام 2014 من انتشار فيروس "ايبولا" وقد حصد أكثر من 4 آلاف شخص في هذا البلد الذي يعيش نحو 60 في المئة من سكانه تحت خط الفقر، بحسب برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة.