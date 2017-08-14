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سياسة|لبنان

شاهد: لبنان تتسلم مدرعات أمريكية

14/8/2017

تسلم الجيش اللبناني عددا من مركبات القتال المدرعة كجزء من مساعدات مقدمة من الولايات المتحدة بقيمة مئة مليون دولار.

وتم تسليم 8 مركبات قتال مدرعة من طراز برادلي و10 آليات أخرى من إجمالي 32 مركبة سيتلقاها الجيش اللبناني في الشهور المقبلة.

وقالت السفيرة الأمريكية إلى لبنان اليزابيت ريتشارد إن هذه الأسلحة والمعدات تأتي "من أجل تأمين قدرة الجيش اللبناني على حماية لبنان وحدوده ولمحاربة الارهاب".

وتلقى الجيش اللبناني أسلحة وآليات لزيادة قدراته الدفاعية من الولايات المتحدة بقيمة نحو 220 مليون دولار خلال عام 2016.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة
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