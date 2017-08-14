شاهد: صلاة الجنازة وتشييع 7 مسعفين سوريين قتلوا في هجوم سرمين

أدى عشرات السوريين صلاة الجنازة وتشييع سبعة متطوعين من قوات الدفاع المدني السورية، قُتلوا في إطلاق نار من قبل مهاجمين مجهولين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، السبت.

وسرق المهاجمون سيارتين ومعدات أخرى في الحادث الذي استهدف مكتبا للدفاع المدني في بلدة سرمين بريف إدلب، عند الفجر.

وكان من بين القتلى المسعف محمد الديب "أبو كفاح" وهو أحد المتطوعين الذين شاركوا في إنقاذ طفلة عمرها شهر واحد في إدلب في سبتمبر 2016، في مقطع مصور انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد نال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في وقت سابق جائزة نوبل البديلة الخاصة بحقوق الإنسان في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

كما حصد فيلم بعنوان "الخوذ البيضاء" عن متطوعي الدفاع المدني السوري جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي قصير في فبراير/شباط 2017.

يُذكر أن فرق الدفاع المدني ظهرت في سوريا لأول مرة عام 2012 عقب بدء النظام السوري شن هجمات على مناطق المدنيين، وعقدت مجموعة مؤلفة من 25 شخصا أول دورة تدريبية لهم في تركيا عام 2013.