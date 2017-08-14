شاهد: انهيار أرضي يُسقط حافلتين ويقتل 47 شخصا بالهند

قال مسؤول هندي إن انهيارا أرضيا شديدا نجم عن عاصفة أسقط حافلتين من على طريق إلى واد سحيق في ولاية هيماتشال براديش بشمال الهند، ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصا.

وقال كريشان كومار، وهو أحد مسؤولي العلاقات العامة بالقوة الوطنية لمواجهة الكوارث، إن رجال الإنقاذ انتشلوا 47 جثة، الأحد، قبل توقف عمليات البحث، ولا يوجد ركاب آخرون مفقودون.

وقال كومار "سنقوم بعملية تفتيش إضافية صباح غد، ولكن التقارير تشير إلى أن كل الجثث انتُشلت".

وقع الحادث في منطقة ماندي على بعد 431 كم شمالي نيودلهي، الأحد.

وقال مسؤول في الإدارة المحلية اشيش شارما، إن 42 جثة تم استرجاعها من حافلة واحدة، بينما تم العثور على 3 جثث أخرى من السيارة الأخرى، كما تم انتشال جثث رجلين كانا على دراجة.

والهند من أكثر البلدان تعرضا للكوارث في العالم، ويعيش معظم سكانها في مناطق معرضة للأخطار الطبيعية مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية والأعاصير والجفاف والزلازل.

وفى السنوات الست الماضية، لقى ما لا يقل عن ألف و481 شخصا مصرعهم بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة في جميع انحاء الهند.

كما أن الأضرار الناجمة عن هذه المخيمات، أدت إلى خسائر اقتصادية بلغت 0.1% من إجمالي الناتج المحلى في نفس الفترة، وفقا لما ذكره تقرير للجنة المياه المركزية بالبلاد.