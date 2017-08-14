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سياسة|مصر

رايتس ووتش تطالب السلطات المصرية بتوفير الرعاية الصحية لهشام جعفر "فورا"

الصحفي المصري المعتقل هشام جعفر
الصحفي المصري المعتقل هشام جعفر
14/8/2017

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم السلطات المصرية بتوفير الرعاية الصحية المناسبة فورا للصحفي المسجون هشام جعفر.

وقالت المنظمة إن حالة جعفر الصحية تتدهور  ، بما في ذلك بصره، ودعت إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة لجعفر في مرافق صحية خاصة إذا لم تتمكن سلطات السجن من توفيرها له.

ونقلت المنظمة عن زوجة جعفر قولها إن السلطات تجاهلت مطالب زوجها بالعلاج في منشأة صحية خاصة.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أظهرت وزارة الداخلية المصرية ازدراءً لصحة هشام جعفر وسلامته. رفض وزارة الداخلية تقديم الرعاية الصحية له دليل محزن على تجاهل السلطات المصرية أهم حقوق المحتجزين".

وأضافت "تواطؤ القضاء المصري في انتهاكات حقوقية، عبر احتجازه أشخاصا مثل جعفر لسنوات دون مبرر وتعريضهم لسوء معاملة وضرر جسيمين، يثير مخاوف بالغة".

وكان "قطاع الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية قد اعتقل جعفر، مدير "مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية"، شركة إعلامية خاصة، من مكتبه في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بتهم شملت الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمون"، وتلقي أموال أجنبية لمؤسسته.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن جعفر (53 عاما) يعاني من ضمور عصب بصري في العين يتطلب رعاية متخصصة مستمرة، وإلا سيتعرض إلى خطر فقدان بصره بالكامل. كما يعاني أيضا من تضخم البروستاتا منذ سنوات، وقد يتعرض إلى مضاعفات إن لم يحصل على العلاج المناسب. كما طالبت بضرورة أن ينظر قاضٍ فورا في ضرورة وشرعية احتجاز جعفر، وإما أن يحيله إلى المحاكمة دون تأخير إضافي أو يفرج عنه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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