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سياسة

السعودية تطلب وساطة العراق لتحسين العلاقات مع إيران

ولي العهد السعودي خلال لقائه بالزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في الرياض
ولي العهد السعودي خلال لقائه بالزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في الرياض
14/8/2017

قال مسؤول عراقي إن السعودية طلبت من العراق التدخل للتوسط بين الرياض وطهران لتخفيف التوترات بين البلدين.

وأضاف وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي في تصريحات بالعاصمة الإيرانية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب منه بشكل رسمي التوسط بين إيران والسعودية من أجل "خفض التوتر القائم".

وتابع أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز كان قد طلب هذا الطلب، و"أنا قلت لهم، عليكم التعامل مع الحجاج الإيرانيين باحترام وبأفضل شكل ممكن وتسمحوا لهم بزيارة مقبرة البقيع، حيث قدم الجانب السعودي وعودا حول هذا الأمر، والآن مقبرة البقيع مفتوحة أمام الحجاج الإيرانيين، نحن نؤمن بأمن العلاقات الودية بين إيران والسعودية تساعد على توفير الأمن في المنطقة".

وقطعت السعودية العلاقات مع إيران في يناير/ كانون ثان 2016، عقب اقتحام متظاهرين إيرانيين القنصلية والسفارة السعودية في مشهد وطهران على التوالي وإضرام النار بهما، إثر اعدام رجل الدين نمر باقر النمر، ضمن 47 شخصا أدينوا بتهم "الإرهاب".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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