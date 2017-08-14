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أكثر من نصف مليون مصاب بوباء الكوليرا في اليمن

الحرب في اليمن خلفت أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة
الحرب في اليمن خلفت أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة
14/8/2017

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن تجاوزت النصف مليون حالة، وأن حوالي ألفي شخص فقدوا حياتهم بسبب الوباء.

وقالت المنظمة، في بيان إن وباء الكوليرا الذي بدأ الانتشار نهاية شهر إبريل الماضي في اليمن مستمر في الانتشار ببطء في بعض المناطق، في حين ينتشر بسرعة كبيرة في مناطق جديدة وصلها الوباء مؤخرا.. مشيرة إلى أنه يتم يوميا اكتشاف خمس حالات إصابة جديدة به في اليمن.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد حذرت من جهتها من أن عدد حالات الكوليرا في اليمن ستتجاوز الـ 600 ألف بنهاية العام الجاري.

وتشهد اليمن انتشارا لوباء الكوليرا لأسباب منها عدم توفر مياه الشرب النظيفة لحوالي ثلاثة ملايين شخص، وتدهورت أحوال البلاد بسبب الحرب بين تحالف تقوده السعودية وميلشيات حوثية تسيطر على أجزاء من البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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