أكثر من نصف مليون مصاب بوباء الكوليرا في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن تجاوزت النصف مليون حالة، وأن حوالي ألفي شخص فقدوا حياتهم بسبب الوباء.

وقالت المنظمة، في بيان إن وباء الكوليرا الذي بدأ الانتشار نهاية شهر إبريل الماضي في اليمن مستمر في الانتشار ببطء في بعض المناطق، في حين ينتشر بسرعة كبيرة في مناطق جديدة وصلها الوباء مؤخرا.. مشيرة إلى أنه يتم يوميا اكتشاف خمس حالات إصابة جديدة به في اليمن.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد حذرت من جهتها من أن عدد حالات الكوليرا في اليمن ستتجاوز الـ 600 ألف بنهاية العام الجاري.

وتشهد اليمن انتشارا لوباء الكوليرا لأسباب منها عدم توفر مياه الشرب النظيفة لحوالي ثلاثة ملايين شخص، وتدهورت أحوال البلاد بسبب الحرب بين تحالف تقوده السعودية وميلشيات حوثية تسيطر على أجزاء من البلاد.